Criminelen verdienen miljoenen met afvalsmokkel

Illegaal storten Op 13 februari 2025 heeft de Kroatische politie 13 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij een netwerk dat zich bezighield met het illegaal storten van gevaarlijk afval. De twee belangrijkste verdachten, twee Kroatische mannen, worden door Europol gezien als belangrijke doelwitten. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het smokkelen van gevaarlijk afval uit Italië, Slovenië en Duitsland naar Kroatië.

In plaats van het afval op een veilige manier te verwerken, werd het gewoon begraven of gedumpt op drie verschillende plekken. In totaal ging het om zo’n 35.000 ton afval, waarmee de criminelen minstens 4 miljoen euro verdienden.

Gevaarlijk

Het criminele netwerk maakte gebruik van legale bedrijven om het afval van Italië naar Kroatië te transporteren. Ze gebruikten transportbedrijven en andere bedrijven in beide landen om alles in de openbaarheid te houden. Onderzoek liet zien dat het afval, dat de criminelen als recyclebaar plastic hadden aangegeven, in werkelijkheid gevaarlijk was. Dit betekent dat het op een veel moeilijkere en duurdere manier behandeld had moeten worden.

Vervalsing

Het criminele netwerk maakte winst door te profiteren van de hoge kosten voor de behandeling van gevaarlijk afval. Ze wisten via aanbestedingen afvalverwerkingscontracten te winnen in Italië, door veel lagere prijzen te bieden dan de concurrentie. Na het winnen van een contract werd het afval zonder behandeling naar Kroatië vervoerd. Om de toestemming van het bestemmingsland te omzeilen, vervalsten de criminelen de documenten zodat het leek alsof het afval alleen voor recycling was bedoeld. Zo bespaarden ze veel kosten en maakten ze flinke winst.

Lucratief

Afvalsmokkel is een lucratieve activiteit waarbij criminelen grote winsten kunnen maken, terwijl de risico’s relatief laag blijven. Het illegaal storten van afval zorgt echter voor ernstige vervuiling van de bodem, lucht en water, wat vaak niet meer te herstellen is. Dergelijke criminele activiteiten gaan meestal ook gepaard met vervalsingen van documenten of andere misdrijven zoals witwassen van geld. Tijdens de actie werden elektronische apparaten, mobiele telefoons en documenten in beslag genomen, die nu verder onderzocht worden.