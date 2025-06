Cryptonetwerk ontmanteld in Spanje, voor 460 miljoen euro witgewassen (VIDEO)

De actiedag op woensdag 25 juni resulteerde in vijf arrestaties in Spanje: drie op de Canarische Eilanden en twee in Madrid. Het onderzoek naar de criminele organisatie begon in 2023. Sindsdien hebben experts van Europol op het gebied van financiële criminaliteit de Spaanse autoriteiten bijgestaan door het onderzoek te coördineren, operationele ondersteuning te bieden en strategische analyses te leveren.

Fondsenwerving

Om hun frauduleuze activiteiten uit te voeren, hebben de leiders van de criminele groep zich naar verluidt bediend van een netwerk van medewerkers verspreid over de wereld om fondsen te werven via contante opnames, bankoverschrijvingen en crypto-overdrachten.

China

Onderzoekers vermoeden dat de criminele organisatie een bedrijfs- en banknetwerk heeft opgezet dat is gevestigd in Hongkong, naar verluidt gebruikmakend van betalingsgateways en gebruikersaccounts op naam van verschillende mensen en op verschillende exchanges om criminele fondsen te ontvangen, op te slaan en over te dragen. Het onderzoek is nog gaande.

Op de actiedag werd een crypto-specialist naar Spanje gestuurd om de opsporingsdiensten te helpen bij de operatie.

‘Versneld door AI’

In een rapport dat in maart dit jaar werd gepubliceerd door Europol staat dat online fraude een van de belangrijkste bedreigingen voor de interne veiligheid van de Europese Unie is. ‘De omvang, variëteit, verfijning en reikwijdte van online fraude is ongeëvenaard. Europol verwacht dat online fraude andere soorten ernstige en georganiseerde criminaliteit zal overtreffen, aangezien het wordt versneld door AI, wat sociale manipulatie en toegang tot gegevens vergemakkelijkt.’