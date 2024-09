Cryptowisselaars offline gehaald: 7 miljoen in beslag genomen

7 miljoen Op diverse locaties zijn servers van pm2btc en Cryptex offline gehaald. Volgens de FIOD is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van 7 miljoen euro. Er is nu onderzoek bezig naar wat er allemaal op de servers van de diensten nog verder te vinden is.

Op een cryptowisseldienst is het mogelijk verschillende cryptovaluta om te zetten en tevens cryptovaluta te wisselen in bijvoorbeeld euro of dollars.

Amerikaans onderzoek

Eerder had het THTC een onderzoek gestart naar de dienst Cryptex. Dat onderzoek liep in samenwerking met de United States Secret Service (USSS) die ook een onderzoek naar Cryptex deed, een internationaal onderzoek met de naam Operation Endgame.

Ransomware

De politie denkt dat Cryptex een dienstverlener was voor cybercriminelen die met ransomware losgeld vragen aan bedrijven en organistaies waarvan de servers zijn gehackt en geblokkeerd. Cryptex maakte gebruik van de Nederlandse webinfrastructuur.

FIOD-onderzoek

Bij de FIOD was in dezelfde periode een onderzoek gaande naar pm2btc, een andere dienst waar gebruikers cryptovaluta om konden zetten naar nationale valuta en vice versa. Het vermoeden van de FIOD was dat deze dienst veel werd gebruikt door criminelen. Ook deze dienst maakte vooral gebruik van het Nederlandse internet en Nederlandse dienstverleners.

Uit het onderzoek is volgens de FIOD gebleken dat pm2btc en Cryptex nauw met elkaar verweven waren. Daarom zijn de onderzoeken samengevoegd.