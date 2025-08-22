Curaçao: gewapende overvaller doodgeschoten door agente

Caracasbaaiweg Rond 21.45 was een agente in burger aanwezig bij een appartementencomplex op de Caracasbaaiweg in Willemstad toen zij twee mannen tegenkwam, schrijft Curacao.nu. Een van hen hield een vuurwapen tegen haar hoofd en eiste volgens de politie haar autosleutels.

Zwaargewond

De overvallers konden naar verluidt niet snel genoeg wegkomen met de auto en vluchtten te voet. De agente trok vervolgens haar dienstwapen, riep dat ze politie was en loste waarschuwingsschoten. De vrouw zou daarna de twee mannen achtervolgd hebben en gerichte schoten hebben gelost. Eén van de mannen viel zwaargewond neer, de ander wist te ontkomen. De agente belde naar de meldkamer, maar ambulancepersoneel kon niets meer betekenen voor de zwaargewonde overvaller. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie heeft kogelhulzen en delen van een vuurwapen in beslag genomen. Het lichaam werd op bevel van de officier van justitie in beslag genomen voor onderzoek.

De andere overvaller is nog voortvluchtig. Volgens de politie hield deze man het vuurwapen tegen het hoofd van de agente.

De Landsrecherche is een onderzoek gestart naar het schietincident, een standaard procedure wanneer een agent het dienstwapen gebruikt.

