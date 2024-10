Dader Posbankmoord in de gevangenis overleden

Huisschilder Wiegmink (44) was op 20 januari 2003 net klaar met zijn rondje hardlopen op de Veluwse Posbank, toen hij bij zijn auto twee mannen aantrof: Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel. Zij kwamen vaker op de parkeerplaats aan de Burgemeester Bloemersweg op de Posbank en waren op zoek naar een auto om te stelen voor een overval. Toen Wiegmink onder bedreiging van een vuurwapen weigerde zijn autosleutels af te geven en recht op Frank S. afliep, werd hij doodgeschoten. Vervolgens hebben de mannen het lichaam van Wiegmink in zijn eigen auto vervoerd naar de bossen bij Erp (Noord-Brabant). Daar werd de auto in brand gestoken.



De twee daders kregen in 2018 in hoger beroep achttien jaar cel. Toch duurde het lang voordat de daders werden geïdentificeerd en aangehouden. Dat gebeurde pas in 2016.

Spijt

Frank S. heeft meerdere malen spuit betuigd over de Posbankmoord. Hij meldde zich in november 2016 bij de politie en biechtte zijn daad op, omdat hij er niet meer mee kon leven. Ook zou hij huilend een brief hebben geschreven aan de nabestaanden. Zijn advocaat Annet Laeyendecker zei eerder dat Frank S. spijt heeft van zijn daad. ‘Mijn cliënt heeft oprecht spijt. In al die jaren spookte die bewuste maandagavond miljoenen keren door zijn hoofd. Hij sloot zich af voor al het moois in zijn leven, vanwege zijn schuldgevoel. Met zijn huisarts heeft hij gesproken over euthanasie.’



