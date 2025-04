‘Daders liquidatie Oosterhout kwamen terug voor tweede liquidatie’

Bivakmuts

De eerste schietpartij was even na 16.00 op de Loevensteinlaan waar Yassin (32) naar de kapper was geweest en een broodje had gekocht. Toen hij wegreed, stapte een man met bivakmuts uit een donkergekleurde Toyota die waarschijnlijk tien keer schoot. Het slachtoffer reed nog weg, maar kwam even later zwaargewond in botsing met een andere auto en overleed ter plaatse.