‘Daders schietpartij hadden bivakmutsen op’ (UPDATE)

Twee locaties Er zijn in ieder geval drie betrokken auto’s op drie locaties aangetroffen. Het scenario dat de mannen in de verschillende auto’s zaten en op elkaar hebben geschoten klopt niet, zegt Karatas tegen De Telegraaf.

Volgens hem waren de daders mannen met bivakmutsen op.

Kapper

Het slachtoffer met Turkse achtergrond kwam net van de kapper. Hij zat in een auto op de Loevensteinlaan.

Het dodelijke slachtoffer met Marokkaanse achtergrond is een meter of twintig verderop ter hoogte van een bakkerszaak onder vuur genomen, naast hem zat de zwaargewonde, die nog steeds in kritieke toestand verkeert.

De Turkse jongen zou in de auto hebben gezeten die werd ontdekt op de Sint-Antoniusstraat, hij overleed daar aan zijn verwondingen.

De politie gaat er nu ook vanuit dat er meerdere daders op de slachtoffers hebben geschoten.

De inzittenden van de derde auto, die in Teteringen is aangetroffen, waren verdachten, aldus de politie.

Er zijn verschillende getuigen die nog door de politie zullen worden gehoord.