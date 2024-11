Dakdekkersruzie Den Bosch: vader en zoon opgepakt voor explosies

(Beeld uit archief)



Den Bosch werd vanaf begin juli getroffen door een reeks geweldsincidenten die voor een groot deel gerelateerd kunnen worden aan dakdekkersbedrijven. Huizen en voertuigen waren het doelwit van explosies, die vrijwel allemaal veroorzaakt werden door zwaar vuurwerk zoals cobra’s. Bij de explosies vielen geen gewonden, wel was er sprake van veel schade.

Grote concurrentie

Door de aanslagen hopen dakdekkers concurrenten in een overvolle markt in Den Bosch uit te schakelen. In Den Bosch staan 360 dakdekbedrijven ingeschreven. Dat is relatief veel. In Eindhoven en Tilburg zijn dat er respectievelijk 136 en 106.

Bedrijfspand

Bij de politie was informatie binnengekomen dat de vanmorgen aangehouden vader en zoon, zelf actief in de dakdekkerswereld, betrokken waren bij een deel van de geweldsincidenten. Zij zitten vast en worden gehoord. Bij de mannen zijn vijf voertuigen (personen- en bedrijfsauto’s) in beslag genomen, die worden onderzocht. In een bedrijfspand aan de Kemperlandstraat in Vught, die waarschijnlijk bij beide verdachten in gebruik is, heeft de politie meerdere gegevensdragers in beslag genomen voor nader onderzoek.



De onderzoeken naar de reeks geweldsincidenten gaan nog altijd door, meldt de politie in een persbericht.