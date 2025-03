‘Daling in aantal plofkraken in Duitsland

Honderden Er waren in de afgelopen tien jaar honderden plofkraken in Duitsland, die vooral door Nederlandse daders werden uitgevoerd.

In 2022 werden in Nedersaksen nog 68 geldautomaten opgeblazen – dat was het hoogste aantal tot nu toe. In 2023 daalde dit tot 39 gevallen, en in 2024 werden er nog maar 19 geregistreerd. Dit jaar staat de teller op slechts drie incidenten, inclusief de recente kraak in Langenhagen, waar drie Utrechters bij werden gepakt.

Oostenrijk

Volgens het Landeskriminalamt (LKA) in Nedersaksen is de daling te danken aan verscherpte veiligheidsmaatregelen.

Banken en autoriteiten hebben geïnvesteerd in betere beveiliging van geldautomaten, waardoor de kans op succesvolle kraken kleiner wordt. De criminele netwerken lijken hun activiteiten nu te verplaatsen naar Oostenrijk.

De autoriteiten in Oostenrijk hebben nu in 2025 al meer dan tien plofkraken geregistreerd