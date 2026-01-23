De coördinatie tussen bijzondere getuigen en detentiezaken

Team Landelijke Taken

De afdeling die betrokken is bij de contacten tussen het TBG is een onderdeel van het landelijk parket, en is gevestigd in Rotterdam: de afdeling Detentiezaken en Bijzondere getuigen. Dat is onderdeel van het Team Landelijke Taken (TLT). In dat team werken officieren van justitie en medewerkers van justitie intensief samen met de politie, en indien nodig ook met inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de Rijksrecherche.