23 januari 2026
De coördinatie tussen bijzondere getuigen en detentiezaken
Een speciale afdeling coördineert bij het landelijk parket detentie en begeleiding van bijzondere getuigen van het Team Bijzondere Getuigen (TBG). De officier van justitie die het traject van Noah begeleidde, werkt daar. Binnen die afdeling van het landelijk parket wordt de aanpak van speciale getuigen geregeld, in voortdurende samenspraak met de inlichtingendiensten van politie en AIVD en MIVD, en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een uitleg.