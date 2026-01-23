 Meteen naar de content
23 januari 2026

De coördinatie tussen bijzondere getuigen en detentiezaken

Een speciale afdeling coördineert bij het landelijk parket detentie en begeleiding van bijzondere getuigen van het Team Bijzondere Getuigen (TBG). De officier van justitie die het traject van Noah begeleidde, werkt daar. Binnen die afdeling van het landelijk parket wordt de aanpak van speciale getuigen geregeld, in voortdurende samenspraak met de inlichtingendiensten van politie en AIVD en MIVD, en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een uitleg.

Laatste Nieuws

Team Landelijke Taken

De afdeling die betrokken is bij de contacten tussen het TBG is een onderdeel van het landelijk parket, en is gevestigd in Rotterdam: de afdeling Detentiezaken en Bijzondere getuigen. Dat is onderdeel van het Team Landelijke Taken (TLT). In dat team werken officieren van justitie en medewerkers van justitie intensief samen met de politie, en indien nodig ook met inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de Rijksrecherche.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.