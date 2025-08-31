De jacht op de ‘Chapito’s

Voortvluchtig Deze Chapitos gelden volgens de onderzoekswebsite InSight Crime als de machtigste criminele familie van Mexico. Het viertal – Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Jesús Alfredo Guzmán Salazar – erfde het Sinaloakartel van hun vader.

Twee van hen, Joaquín en Ovidio, zitten vast in de VS. Iván en Jesús Alfredo zijn voortvluchtig. Voor informatie over hun verblijfplaats looft Washington 20 miljoen dollar uit.

Geweld

Waar El Chapo nog steun verwierf onder boeren door oogsten op te kopen en lokale conflicten te beslechten, regeren zijn zoons met openlijk geweld en machtsvertoon.

Toen Ovidio in oktober 2019 kort werd gearresteerd in Culiacán, zetten de Chapitos binnen enkele uren honderden zwaarbewapende mannen in. Militairen werden gegijzeld, woonwijken beschoten.

De regering liet Ovidio noodgedwongen weer vrij.

Influencers

Ondertussen presenteren de broers zich als ‘narco-influencers’ op sociale media, met beelden van luxe auto’s, merkkleding en wapens. Ze breidden het kartel uit naar synthetische drugs en zijn nu een van de grootste leveranciers van fentanyl en crystal meth aan de VS.

De macht van de Chapitos wordt echter betwist door de kinderen van mede-kartelbaas Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Die strijd is volgens InSight Crime uitgegroeid tot een bloedige vete die Sinaloa in zijn greep houdt.

Ovidio

Ovidio Guzmán, bijgenaamd El Ratón (de Muis), werd in 1990 geboren in Culiacán. Hij kreeg nooit de bekendheid van zijn halfbroers Iván en Jesús Alfredo, maar groeide uit tot een van de belangrijkste figuren binnen de tweede generatie van het Sinaloakartel.

Volgens Amerikaanse aanklagers speelde hij een sleutelrol bij de productie en export van fentanyl naar de VS. Zijn netwerk omvatte laboratoria in Sinaloa en distributiekanalen tot diep in Noord-Amerika.

Na zijn korte arrestatie in 2019 bleef hij een doelwit van de Mexicaanse autoriteiten. In januari 2023 werd hij opnieuw opgepakt in Culiacán tijdens een grootschalige militaire operatie waarbij tientallen doden vielen. Kort daarna werd hij uitgeleverd aan de VS. Zijn schuld­bekentenis van juli 2025 markeert het voorlopige einde van een criminele carrière die symbool staat voor de nieuwe, hardere generatie kartelleiders in Mexico.

El Chapo

Joaquín “El Chapo” Guzmán zelf zit sinds 2019 een levenslange gevangenisstraf uit in de VS. Na zijn beruchte ontsnappingen uit Mexicaanse gevangenissen werd hij in 2017 uitgeleverd aan New York.

Daar werd hij schuldig bevonden aan drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij tientallen moorden. Hij zit nu opgesloten in de zwaarbewaakte ADX-gevangenis in Colorado, bekend als het ‘Alcatraz van de Rocky Mountains’.

Strijd tegen Chapito’s

De tweede regering-Trump, die begin 2025 aantrad, zet zwaar in op de strijd tegen de Chapitos. In juni werden hun voortvluchtige leiders Iván en Jesús Alfredo door Washington officieel op de lijst van “Global Terrorists” geplaatst.

De VS legde sancties op, bevroor hun bezittingen en looft tot 10 miljoen dollar per persoon uit voor informatie die tot hun arrestatie leidt. Volgens de krant El País werd recent de beloning voor Alfredo Guzmán Salazar verhoogd.

Trump gebruikt de zaak-Ovidio om te laten zien dat zijn harde aanpak werkt – en voert de druk op Mexico verder op om ook de overgebleven Chapitos uit te leveren.