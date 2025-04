28 april 2025

‘Opa’s’ die Kim Kardashian overvielen voor de rechter

De groep mannen die in oktober 2017 in Parijs Kim Kardashian beroofden, staan vanaf maandag in Frankrijk voor de rechter. Omdat het vooral om mannen van boven de 50 jaar gaat, worden ze ook wel de ‘opa-overvallers’ genoemd. De hoofdverdachte is de 60-jarige Aomar Aït Khedache, bijgenaamd ’Omar le Vieux’ (Omar De Oude).