De president en de onthoofde burgemeester

Alejandro Arcos (foto), was vorige week net zes dagen in functie als burgemeester van Chilpancingo, een stad in de westelijke kuststaat Guerrero, op zo’n 270 kilometer ten zuiden van Mexico-Stad. Criminelen hebben op sociale media foto’s gepost van wat zijn hoofd zou zijn. Drie dagen eerder is een wethouder van Chilpancingo doodgeschoten.

Moordcijfers

Criminele organisaties proberen in Mexico via bestuurders en ambtenaren hun zaken soepel te laten verlopen. Als dat niet naar hun zin verloopt gaan ze over tot geweld. In bepaalde deelstaten zijn de moordcijfers te vergelijken met die in landen als Irak en Afghanistan toen daar een burgeroorlog was.

Bovendien ontrolt zich in het noordwesten van Mexico, in de deelstaat Sinaloa, een bloedige strijd tussen twee facties in het Sinaloa-kartel, na de ontvoering deze zomer van “El Mayo” Zambada naar de Verenigde Staten.

Claudia Sheinbaum

Bescherming?

Burgemeesters van deelstaten waar de dreiging van criminele organisaties groot is hebben aan de nieuwe president Claudia Sheinbaum bescherming gevraagd. Maar hoe kan ze die bieden?

De lokale politie in Mexico is onvoldoende toegerust en bovendien te onbetrouwbaar om in het uitgestrekte land de rechtstaat te beschermen. Enkele jaren geleden vertrouwde Mexico nog enigszins op de federale politie.

Maar die is wegens onbestrijdbare corruptieproblemen enkele jaren geleden geheel opgeheven.

De voorgaande president Andrés Manuel López Obrador (alias AMLO), partijgenoot van Sheinbaum, gooide de federale politie in 2019 overboord en heeft die vervangen door een geheel nieuwe militaire politie: de Nationale Garde.

Behalve deze vergaande maatregel heeft AMLO vrijwel niets gedaan aan verbetering van de veiligheid en bestrijding van de drugskartels in het land.

Straffeloosheid

De Nationale Garde is zwaar bewapend en is in staat de evenzeer zwaar bewapende drugscriminelen het hoofd te bieden in rechtstreekse confrontaties.

Maar de straffeloosheid in Mexico is vooral een probleem van stagnering in het juridische systeem: er komen te weinig strafdossiers en verdachten voor de rechtbanken. Oorzaak: het falen van de politiediensten en de lagere echelons van het Openbaar Ministerie.

De leidinggevenden van de Nationale Garde zijn militairen, die niet zijn opgeleid om te werken voor het Openbaar Ministerie. Daarom kan de Nationale Garde er niet zomaar voor zorgen dat er meer strafzaken voor de rechter worden gebracht.

Sterke man

Claudia Sheinbaum was als burgemeester van Mexico-Stad bijzonder succesvol waar het gaat om de veiligheid. Het aantal moorden in Mexico-Stad daalde met meer dan 50% tijdens haar tijd als burgemeester (2018-2024). In haar campagne beloofde ze voor het hele land hetzelfde te gaan doen.

Ze heeft een sterke man aan haar zijde: Omar García Harfuch. Hij profileerde zich als veiligheidssecretaris tijdens haar bestuur in Mexico-Stad als soldaat, schuine streep agent. García Harfuch is nu met Sheinbaum mee gegroeid en de federale veiligheidssecretaris geworden: de minister van Veiligheid die onder meer de Nationale Garde aanstuurt.

Hij overleefde in 2020 een moordaanslag door het Jalisco Cartel New Generation (CJNG).

Omar García Harfuch en Claudia Sheinbaum

Hotspots

Sheinbaum’s plan is nu om zes hotspots in het land met prioriteit aan te pakken.

Een voorbeeld is de grensplaats Tijuana (bij San Diego in de Verenigde Staten). De stad en de regio er omheen vormt een battleground tussen het CJNG en het Sinaloa-kartel. Beide netwerken willen daar de export naar de Verenigde Staten van synthetische drugs als fentanyl en methamfetamine kunnen controleren.

Acapulco

Een andere hotspot is Acapulco, in de deelstaat Guerrero, niet ver van het stadje waar burgemeester Alejandro Arcos vorige week werd vermoord. De problemen daar zijn van een heel andere orde. Tal van kleine criminele groepen strijden daar om de controle over afpersing en lokale drugshandel.

Op het platteland in de deelstaat zijn met name kippenproducenten en openbaarvervoerbedrijven slachtoffer.

Langere termijn

De problemen met de afpersingen van bedrijven en boeren die avocado’s en limoenen telen, een deelstaat verderop, in Michoacán, moeten van Sheinbaum nog even wachten.

Critici denken dat Sheinbaum uit is op snel resultaat en gunstige berichten in de media, kortom korte termijn successen. Volgens hen zitten de problemen in Mexico echter dieper en zal alleen een aanpak voor de langere termijn echt helpen. Zoals het versterken van de strafrechtketen en veel diepgaander corruptiebestrijding.

