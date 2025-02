De “Slimme Indiaan” bleef ongrijpbaar (#6)

Het is na middernacht, doordeweek in het Torarica-hotel in Paramaribo, in de zomer van 1999. Ik ben net aangekomen uit Nederland. Wat suf van de jetlag zit ik voor het slapen nog even buiten op een terras te wennen aan de temperatuur en aan de geuren van de tropennacht. Een stevige fles Parbo-bier staat op het tafeltje voor me te zweten. Op het terras is er niemand in zicht, niets beweegt rond het blauw verlichte zwembad en het zwarte groen van de bomen en struiken in de tuin.

Dan kondigt wat geschuifel en gebrom gezelschap aan. Bouterse wandelt het terras op, geflankeerd door een zestal mannen, van wie enkele met het postuur van beveiligers. Bouterse is gehuld in een beige “guayabera”, een ruimvallend tropisch overhemd met korte mouwen, de andere mannen hebben een nette donkergekleurde blouse aan. Het gezelschap laat zich gedempt babbelend kalm zakken in terrasstoeltjes rond een grote tafel.

Als uit het niets materialiseert de ober bij het hoofd van de tafel.

‘Heren’, gaat het plechtig, terwijl hij zich feitelijk tot maar één man richt, ‘wat kan ik voor u inschenken.’

‘Hmmm’, bromt Bouterse. ‘Kan je Blue Label voor me zetten?’

De ober knikt, draait een halve pirouette, en vraagt: ‘Heren?’

‘Blue Label’, gaat het. Net niet in koor.

‘Wacht’, zegt Bouterse als de ober wegloopt, ‘doe maar dubbele’.

‘Ja, dubbele, dubbele, dubbele, dubbele …’.

Het echoot over het lege zwembad en het uitgestorven terras.

De heren glimlachen me vriendelijk toe en Bouterse schuift eens lekker onderuit. In Suriname kan hij gaan en staan waar hij wil.

Maar in 1999 kan hij geen officiële reizen en ook geen privéreizen naar het buitenland meer maken. Het risico dat hij door zijn internationale signalering zal worden aangehouden is te groot.

In Nederland speelt in juni 1999 voor de rechtbank in Den Haag het strafproces over Bouterse’s vermeende cocaïnehandel, zijn veroordeling is nog enkele weken weg. Het is nu bijna twee jaar na het mislukte coupje. In augustus 1998 zijn de betrokkenen veroordeeld.

‘Wie in Suriname de macht wil hebben moet bepalend zijn in de branches waarin legaal of illegaal het meeste geld omgaat.’

In de straten van Paramaribo is het nu allesbehalve rustig. Het gaat in 1999 niet goed met het land.

De regering van president Jules Wijdenbosch loopt op zijn laatste benen. De Surinamers lopen te hoop in de straten en sluiten zich aan bij massale demonstraties tegen de economische malaise en de hoge voedselprijzen. Sinds 1996 was de coalitie van Bouterse’s NDP verantwoordelijk voor het huishoudboekje van het land. De financiën verkeren inmiddels in deplorabele staat. Pensioenen en ambtenarensalarissen worden soms niet uitbetaald, voedselprijzen blijven stijgen en veel instellingen als ziekenhuizen en scholen staan aan de rand van een faillissement.

Nederland heeft in 1997 het grootste deel van de economische hulp aan Suriname gestaakt, en dat eist zijn tol. De reden hiervoor is dat de regering van Wijdenbosch de betrekkingen had bevroren uit protest tegen de dagvaarding van Bouterse in het drugsproces in Den Haag.

Het lot van Bouterse heeft de NDP min of meer aan het lot van Suriname vastgeklonken.

In Suriname is het voor de roze olifanten in de kamer business as usual, merk ik ook in 1999 al snel. Niet zijn drugshandel maar Bouterse’s plannen om persoonlijk terug te keren in de politiek zijn het gespreksonderwerp in de media en de politiek.

Het land hongert, deels door het falende NDP-beleid, terwijl aan de andere kant corruptie en drugshandel de criminele biotoop in de bovenlaag juist rijker maken. Cocaïnehandel heeft geen last van geldontwaarding en voedselschaarste.

De verkoop van luxegoederen, die middels corruptie zonder importheffingen zijn geïmporteerd, of gewoon gesmokkeld, brengen alleen voor de Hindostaanse handelshuizen in Paramaribo harde dollars op.

Het tropisch hardhout, en het goud, dat het land verlaat maakt een elitair clubje rijker.

De slimme “Indiaan” was een overlever.

Het is niet alleen die drugshandel die Suriname politiek en economisch de das om doet, zo was de analyse van de Amerikaanse ambassadeur Dennis Hays: ‘Wie in Suriname de macht wil hebben moet een bepalende factor zijn in de branches waar legaal of illegaal het meeste geld in omgaat.’

Dat was in Suriname naast de cocaïnehandel bijvoorbeeld ook de goudwinning. Ook ging er veel geld om in het goedkoop verkrijgen en doorverkopen van concessies voor de winning van natuurlijke hulpbronnen, naast goud ook hout. De ambassadeur:

‘In feite woedt er daarom een niet goed zichtbare machtsstrijd tussen mensen als Bouterse en mensen in het kabinet over onder meer de uitgifte van de concessies, bijvoorbeeld met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.’

Die minister was Errol Alibux, net als Bouterse verdachte van de Decembermoorden (en later veroordeeld voor oplichting van de Staat). Ook binnen Bouterse’s eigen partij rommelde het, hij kreeg ruzie met president Jules Wijdenbosch en Alibux.

De Amerikaanse ambassadeur Hays schatte in dat vanaf 1997 de macht van Bouterse tanende was. Na “het coupje” had Bouterse gezichtsverlies geleden en moest hij zijn voorheen onaantastbare positie in “zijn” achterland weer opbouwen. En de tijden dat hij als “bevelhebber” alle militaire faciliteiten naar zijn hand kon zetten waren voorbij.

In Den Haag veroordeelde de rechtbank Desi Bouterse in juli 1999 voor verschillende cocaïnetransporten.

Maar de slimme “Indiaan” was een overlever.

Toen Wijdenbosch door de volksprotesten eind 1999 werd gedwongen af te treden en bij de vervroegde verkiezingen van 2000, uit de NDP trad en een eigen partij begon, ging Bouterse voor de parlementaire macht. Eerst werd hij gekozen in het parlement, en aanvankelijk belandde hij als fractieleider van de NDP in de oppositie.

Maar daarna bracht hij het zelfs twee keer tot president van het land, in 2010 en in 2015. Telkens wist hij bij de verkiezingen de traditionele partijen, in zijn woorden ‘de futubois [bedienden] van de oude kolonisator’ te slim af te zijn.

Reizen naar het buitenland was als president geen probleem meer, ondanks Bouterse’s veroordeling in Nederland, inmiddels door het Haagse gerechtshof tot elf jaar cel. Prima gevoel voor “Baas”.

Hij bezocht als staatshoofd de Top van de Amerika’s in Colombia in 2012, waar alle Amerikaanse staatshoofden bijéén waren, en schudde de hand van president Barack Obama. Bij thuiskomst sneerde hij volgens een verslaggever van de Wereldomroep tegen de verzamelde pers: ‘Als je met Calderón (de Mexicaanse president) en dat soort figuren aan tafel zit dan heb je echt geen boodschap aan die gasten daar aan de Noordzee. Ik maak me geen zorgen.’

Op die zelfde persconferentie meldde Bouterse tevens dat er op de top in Colombia was gesproken over ‘de strijd tegen de illegale drugshandel’.

Deze opmerking van Bouterse was pikant in het licht van informatie die een jaar eerder over hem was uitgelekt via WikiLeaks.

‘Neks no fout’ is gaan betekenen: ‘alles kan in Suriname. Alles mag…’

Zijn naam viel namelijk in documenten van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo die in 2011 door WikiLeaks waren gepubliceerd. Bouterse was volgens die rapporten tot 2006 actief bezig geweest met drugszaken. Bouterse onderhield contacten met Eduardo Beltrán, volgens de ambassade een belangrijke regionale tussenpersoon in de cocaïnehandel vanuit verschillende landen. Beltrán bezocht volgens de Amerikaanse informatie Suriname maandelijks. Bouterse bood de Guyanese drugshandelaar Roger Khan zijn diensten in Suriname aan. Khan was in die tijd een belangrijk subject voor de Amerikaanse regering. Volgens het rapport van de Amerikaanse ambassade deed hielp Bouterse Khan dat om zijn illegale inkomsten wat op te kunnen schroeven. Zo gingen er wapens vanuit Suriname naar Guyana.

Khan werd op 15 juni 2006 samen met drie gewapende lijfwachten in Paramaribo gearresteerd. Suriname leverde hem uit aan de Verenigde Staten, tot zijn grote woede, en die van de NDP. In de VS werd Khan uiteindelijk veroordeeld voor internationale drugs- en wapenhandel.

In hun verslagen uit Paramaribo rapporteren de Amerikanen (in 2006) dat Bouterse zijn macht over politie en Nationaal Leger kwijt is, maar binnen het Nationaal Leger en de overheid nog wel belangrijke contacten heeft, die hem van dienst zijn voor illegale zaken.

Bouterse is nadat die Amerikaanse rapporten in 2006 werden opgemaakt nog in twee ambtstermijnen tien jaar lang president van Suriname geweest. Roger Khan kwam in 2019 alweer op vrije voeten.

Is daarmee de conclusie te trekken dat Suriname een onverbeterlijke narcostaat is?

Ik heb een hekel aan goedkope kwalificaties als “narcostaat”. Het is een cliché dat het goed doet in praatprogramma’s. Het suggereert veel maar is te weinig informatief.

Als Nederlanders over Suriname het woord narcostaat in de mond nemen kan ik me prima vinden in Bouterse’s attitude tegenover de koloniaal aandoende betweterij van de Nederlandse moraalridders. Nepotisme en drugshandel tieren inderdaad welig in Suriname – alsof dat rondom de Rotterdamse haven en de Amsterdamse Zuidas anders is.

Suriname wordt vaak tekort gedaan. Ondanks de roze olifanten in de kamer, en ondanks de criminele activiteiten die een deel van de elite van het land erop na houdt, heeft het zich toch weten te ontwikkelen.

Ondanks de groeiende omzet en winsten in de internationale cocaïnehandel zijn de donkere jaren negentig, waarin het “coupje” plaats kon vinden, achtergelaten.

De machtspositie van Bouterse achter en voor de schermen ten spijt is het Openbaar Ministerie van het land in 2007 begonnen met de strafrechtelijke vervolging van de Bouterse en anderen voor hun aandeel in de Decembermoorden van 1982, van vijftien tegenstanders van het militaire bewind van Bouterse.

Tijdens het eerste presidentschap van Bouterse wist hij in 2012 nog de Amnestiewet door het parlement te krijgen, die zijn vervolging onmogelijk zou moeten maken.

De Surinaamse justitie is krachtig genoeg gebleken om die wet naast zich neer te leggen. De krijgsraad besloot dat de moorden moesten worden vervolgd volgens het recht van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, waar ook Suriname bij is aangesloten. De Surinaamse justitie zag de Amnestiewet als een politieke inmenging in de rechtsgang. In 2019 veroordeelde de krijgsraad in Paramaribo Bouterse tot twintig jaar cel.

De slimme “Indiaan” kregen de autoriteiten echter nooit te pakken want hij verdween na zijn veroordeling in 2019 van de één op de andere dag volledig van het toneel. Hij bleek uiteindelijk op 23 december 2024 te zijn overleden aan leverschade, in een van zijn schuilplaatsen in het bos.

Bij de uitvaart van de veroordeelde moordenaar en drugscrimineel die het tot president bracht stonden tienduizenden mensen langs de route van de kist. Bouterse was toch twee keer democratisch gekozen, daarom hing de Surinaamse vlag op overheidsgebouwen halfstok. President Chan Santokhi was niet welkom, en het was geen staatsbegrafenis.

‘Neks no fout’, is een Surinaamse uitdrukking voor: niks aan de hand, wat maak je je druk. Het kan ook betekenen: doe niet zo moeilijk.

‘Neks no fout’ is voor Bouterse en de NDP gaan betekenen: ‘alles kan in Suriname. Alles mag. Je kunt overal mee wegkomen, straffeloos, als je maar handig bent.’ Dat zei “Pater Toon” te Dorshorst, die in 2016 in Paramaribo tijdens de jaarlijkse herdenking van de Decembermoorden toenmalig president Bouterse rechtstreeks aanviel over zijn illegale praktijken (zie deel drie).

Bouterse werd in 2019 overtuigend veroordeeld voor de Decembermoorden, maar hij kwam ermee weg, hij ging althans nooit naar de cel.

Voor alle betrokkenen was de stilte misschien de beste optie.

De veroordeling in Bouterse’s drugsproces in Den Haag was allesbehalve overtuigend. Ondank alle verhalen en beweringen over cocaïnehandel bleef er in hoger beroep een enkel transport van cocaïne naar Nederland over. Een paar honderd kilo in een zeilboot in Stellendam zou naar hem te herleiden zijn. Het cruciale bewijs kwam van één enkele kroongetuige die stelde te weten dat Bouterse betrokken was. Na de veroordeling trok deze man zijn verklaring ook nog eens in. Hoewel een herzieningsverzoek van Bouterse faalde is het bewijs voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel naar Nederland uiteindelijk schetsmatig gebleven, in weerwil van de dikke verhalen.

Zo is ook het verhaal over Bouterse’s gepikte cocaïne in het bos een misschien aannemelijk, maar nooit bewezen verhaal.

Melvin Linscheer, het hoofd van de Surinaamse nationale veiligheid, bekleedde in 1997 een vergelijkbare functie. In de tijd van de Binnenlandse Oorlog was hij nauw bij Bouterse betrokken. In reactie noemt hij het hele verhaal ‘onzin’.

Linscheer: ‘Er was echt een complot en een poging om een coup te plegen. Daar is onderzoek naar gedaan en er zijn meerdere personen berecht en gevonnist voor hun aandeel. In geen van de verhoren bij de politie of de rechter-commissaris of voor de rechter heeft een van de verdachten, of een getuige, een verklaring afgelegd die ook maar enigszins met drugs te maken heeft. Waarschijnlijk twijfelt u aan de processtukken en de verklaringen van de personen die zijn veroordeeld. Men probeert altijd het verhaal iets spannender te maken en Bouterse altijd met drugs te linken. De ervaringen met de Nederlandse pers is dat ze toch altijd hun eigen verhaal maken en de meest bizarre complotten bedenken.’

Aan de andere kant, als het waar is dat er sprake was van een drugsruzie met Bouterse dan is het juist logisch dat sommige verdachten hun verklaringen bijstelden, en dat geen van hen repte over drugshandel. Als ze dat hadden gedaan zouden er alleen maar verdenkingen bijkomen en hun straffen zouden hoger zijn uitgevallen. Als het waar is dan hadden ze hetzelfde belang als Bouterse.

Maar hoe dan ook was voor alle betrokkenen de stilte bewaren misschien de beste optie.

‘De maffia heeft duisternis en stilte nodig’, dat zei Leoluca Orlando, oud-burgemeester van de Siciliaanse stad Palermo, een paar jaar na het coupje tegen mij in een interview dat ik met hem deed voor Nieuwe Revu. Orlando werd bekend door zijn opstaan en protesteren tegen de cultuur van de maffia op Sicilië. Orlando: ‘Sommigen zeggen dat het woord maffia uit het Arabisch komt: van ma fi, het is er niet.’

Grootschalige cocaïnehandel gedijt het best bij zwijgzaamheid en rust.

“Jack” zat zijn celstraf uit en is inmiddels lang overleden, temidden van zijn familie. Veiligheidsadviseur Linscheer: ‘De mannen hebben hun straf uitgezeten en zijn nu allen vrij. Ik kom enkelen nog weleens tegen en heb een goede relatie met ze.’

De onvermoeibare mensenrechtenactivist Stanley Rensch overleefde zijn grote vijand Bouterse net niet. Hij overleed een goede maand eerder, op 10 november 2024. Rensch was 84 jaar.

Rensch twijfelde niet aan het verband tussen de staatsgreep in 1997 en de cocaïnehandel van Bouterse. Maar hij vond het wijsheid de kwestie te laten rusten. Hij had nooit behoefte aan grote podia. Bij zijn uitvaart stonden er geen tienduizenden mensen langs de weg.

Wat zou er uiteindelijk met de gestolen cocaïne in het bos zijn gebeurd? Rensch heeft het misschien geweten, maar hij heeft het mij niet verteld.

(Einde)

