DEA had mol in Sky ECC | ‘Net een Netflix-serie’

De hack op Sky ECC had – en heeft – een wereldwijde impact op de georganiseerde criminaliteit. Deze nieuwste onthulling maakt de dimensies van de schimmige politie-operaties rond Sky ECC nog reusachtiger.

Nadat de Nederlandse politie tussen 2018 en 2021 de servers van Sky ECC in het Franse Roubaix wist te hacken, zijn wereldwijd honderden mensen op grond van gekraakte chats veroordeeld voor moorden en grootschalige drugshandel.

Jean-François Eap

Sky ECC is in 2008 opgericht door de Canadees Jean-François Eap in Vancouver, Canada. Vanaf 2013 ontwikkelde deze Eap het communicatienetwerk en de applicatie Sky ECC, een encryptiedienst voor alle typen mobiele telefoon. Op zeker moment waren er volgens stukken van de Amerikaanse justitie wereldwijd 70.000 gebruikers, het bedrijf zelf sprak van 120.000.

Ook een zekere Thomas Herdman werd betrokken bij de onderneming, maar hij was daar niet in dienst. Als contractant van een ander bedrijf kreeg hij de verantwoordelijkheid over marketing van Sky-telefoons. Sky Global sloot zo distributieovereenkomsten af met externe distributeurs, die vervolgens afzonderlijk hun eigen wederverkopers en agenten in dienst namen. Thomas Herdman was dus een “partner” van Sky Global.

Vietnamees “Tommy”

De stukken die Crimesite heeft ingezien zijn rechtshulpverzoeken van de Amerikaanse justitie aan de Belgische autoriteiten inzake een Amerikaans onderzoek naar Sky. Advocaat Yehudi Moszkowicz beschikt over de stukken, hij verkreeg ze ‘uit rechtmatige bron’, zo verzekert hij. Moszkowicz bevestigt de strekking.

De documenten dateren van mei en augustus 2020 en gaan over twee verdachten die voor Sky hebben gewerkt: de Vietnamees Tuan Phan met de alias “Tommy” en Thomas Herdman. Beide werden ervan verdacht voor de criminele organisatie Sky Global encryptietelefoons te hebben verkocht.

Volle kracht door

De documenten bevestigen een eerder stuk van de Nederlandse justitie, waarover Crimesite al publiceerde. Daarin schreef het Openbaar Ministerie dat de Amerikaanse justitie een onderzoek had lopen op Sky Global, op Eap en op Herdman. In de rechtshulpverzoeken van de Amerikanen staat dat er ‘parallel’ aan het Nederlands-Belgisch-Franse onderzoek naar Sky ECC een Amerikaans onderzoek heeft gelopen.

In het eerder genoemde stuk van de Nederlandse justitie valt te lezen dat de Amerikanen hun onderzoek in 2018 hadden gestopt, om de Europeanen niet in de wielen te rijden.

Maar dat blijkt niet waar te zijn. Het Amerikaanse onderzoek is op volle kracht doorgegaan. De feiten laten nu zien dat er in werkelijkheid al vele jaren een internationaal gecoördineerd onderzoek liep op Sky ECC.

Herdman (links) en Eap

Informant

In het rechtshulpverzoek over Herdman staat verder dat binnen de bedrijfsleiding van Sky Global een “Confidential Source” informatie geeft, en dat deze CS (informant) werd gerund door agenten van de DEA.

In de rechtshulpverzoeken uit 2020, toen in Europa het Sky-onderzoek nog niet geklapt was, en er nog niet live was meegekeken door de politie, vraagt de openbaar aanklager uit de VS hulp van België, om Herdman aan te pakken.

Witwassen in Nederland

In oktober 2019 had Thomas Herdman in Los Angeles Amerikaanse federale undercovers ontmoet die zich voordeden als drugsdealers. Herdman verkocht aan hen drie Sky-telefoons. Later sprak hij af met die politieinfiltranten om in Nederland een geldbedrag te ontvangen, dat zogenaamd met drugshandel was verdiend.

Hij zou dat bedrag via zijn bitcoin-account doorsturen en witwassen. De bedoeling van de Amerikanen, zo schrijven zij tenminste, was om inzicht te krijgen in de geldstromen en het witwassen rond Sky. Om niet opgehelderde reden is die Nederlandse operatie niet doorgegaan.

In 2020 willen de Amerikanen, zo staat in het rechtshulpverzoek, in België een traject opzetten waarbij de geldstromen die Herdman beheert in beeld komen, en de Amerikanen zicht krijgen op witwassen door Sky.

De Amerikanen maken in 2022 nog een afspraak met hem in Madrid, maar dat was een truc. Herdman wordt daar dan gearresteerd op verzoek van de Franse justitie, die inmiddels een strafrechtelijk onderzoek tegen Sky Global, Jean-François Eap en Herdman is gestart.

Zeer opmerkelijk is dat verdachte Jean-François Eap, volgens de Franse advocaten van Herdman, nooit is gearresteerd. Dat roept bij hen de hallucinante vraag op of Eap – oprichter van Sky ECC – misschien de mol van de DEA is geweest.

Wat gebeurde er nu echt?

Wat hebben Nederlandse officieren van justitie tot nu aan Nederlandse rechters voorgehouden over Sky? En wat is er echt gebeurd?

Het Openbaar Ministerie schreef dat de hack op Sky een geheel Franse aangelegenheid was, en dat Nederland op een later moment slechts wat technische bijstand is gaan verlenen. Die bewering blijkt inmiddels geheel onjuist, en ook een opzettelijk onnauwkeurige schets van de realiteit.

Nederlandse specialisten hadden de regie over de hack.

De Sky-gebruiker Sky111 was waarschijnlijk een criminele burgerinfiltrant die door de Nederlandse justitie in België is ingezet.

De Amerikanen zetten hun onderzoek op Sky helemaal niet stop. België was ervan op de hoogte dat er nog op Herdman werd gerechercheerd. En België voerde het Sky-onderzoek samen met Nederland uit.

En er is nog wat.

Netflix

Er is een bijzondere, maar stokoude, onthulling van een Belgische politiespecialist in de Belgische krant De Morgen. De man, die alleen bekend werd gemaakt als “M.”, deed zijn uitspraken kort na de publicatie van de hack op Sky in maart 2021.

Eind 2018 stapte M. op een vliegtuig richting Australië om in Sydney met een twintigtal politiemensen uit de VS, Canada, Australië, en ‘verscheidene Europese landen’ te overleggen. Er is daar een week lang gedelibereerd hoe ze Sky ECC wilden gaan kraken.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat ook Nederland in Sydney aan de tafel heeft gezeten.

Hoe dan ook: de Sky-operatie is een internationaal gecoördineerde actie geweest, die in ieder geval al in 2018 aan de gang was. Het Openbaar Ministerie heeft hierover tot nu toe geen enkele informatie aan de Nederlandse rechter gegeven.

