‘Deal met justitie voor drugshandelaar Luciano van K.’

Cocaïne Justitie houdt Luciano van K. (47) verantwoordelijk voor het helpen importeren van partijen van 196, 206, 430 en 865 kilo cocaïne vanuit Midden-Amerika via de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Van K. speelde daarin volgens het OM ‘een coördinerende rol’, schrijft de Amsterdamse krant.

Luciano van K. is de veronderstelde handlanger van de tot negen jaar cel veroordeelde drugshandelaar Gregory F. (52). Hun organisatie kwam in beeld in de onderzoeken naar Taghi. Gregory F. werd op basis van bronnen binnen de Nederlandse politie in 2021 eens genoemd als een mogelijke ‘opvolger’ van Ridouan Taghi.

Straf

Van K. woonde sinds 2013 in Suriname, maar verhuisde naar Dubai. Hij stond sinds 2022 internationaal gesignaleerd. Van K. zal zich neerleggen bij de straf die zijn advocaat Cem Polat met de officier van justitie overeenkomt.

Polat vroeg de rechtbank Van K.’s voorarrest ‘te schorsen’ in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van zijn zaak op 24 april. De rechtbank vindt dat de reclassering eerst moet bekijken of het risico dat Van K. vlucht is te beperken met een enkelband. De aanklager verzet zich tegen die vrijlating, vooral vanwege het risico dat Van K. vlucht.