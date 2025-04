Deal over koerieren van 50 miljoen euro

(Beeld uit archief)

S. Z. (35) en zijn echtgenote waren volgens het landelijk parket in de witwaszaak “Caine” geldkoeriers. In de periode medio 2020 tot en met eind 2021 waren grote cashbedragen overgedragen aan verder onbekend gebleven personen. Aan een van die contacten zou zelfs 45 miljoen euro aan cash zijn doorgesluisd.

In hun huis in Capelle aan den IJssel is door de politie bij een inval ruim 200.000 euro cash aangetroffen. Er was volgens het Openbaar Ministerie sprake van ondergronds bankieren voor criminele organisaties. Aan de twee verdachten was (gewoonte)witwassen ten laste gelegd.

De advocaten Marcel van Gessel en Michel van Stratum waren met het Openbaar Ministerie overeengekomen dat de officier van justitie een gevangenisstraf van 3,5 jaar zou eisen en dat de verdachte S. Z. afstand zou doen van het in zijn woning in beslag genomen geld (285.000 euro). Ook zal de overwaarde van woningen waarop beslag is gelegd in een aparte ontnemingsprocedure worden gevorderd, althans voor de waarde waarvoor geen legale bron aan te geven valt.

De verdachte heeft schuld bekend en ziet af van hoger beroep.

Door de procesafspraken die nu zijn goedgekeurd ontkomen de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de verdachte aan een slepende procedure.

Dealen door middel van het maken van procesafspraken tussen OM en verdediging over de afdoening in megazaken is de laatste jaren in opkomst.

Sommige rechtbanken, zoals die in Rotterdam, worden veel van dergelijke deals goedgekeurd. Bij andere rechtbanken gebeurt dat minder.

In zaken waarin verdachten zelf over veel geld beschikken maken die geregeld met justitie procesafspraken waarbij een deel van dat geld wordt overgedragen, in ruil voor strafkorting.

Momenteel is er een deal onder de rechter in de zaak van verdachte Romeo van K., onder meer over de import van 1,7 ton cocaïne.

