Deense docu ‘Advocaat van de onderwereld’ toont flinterdunne grens tussen zware misdaad en bovenwereld (VIDEO)

De 37-jarige Amira Smajic, bijnamen “De IJskoningin” en “Zwarte Zwaan”, vluchtte als kind met haar familie voor de burgeroorlog in Bosnië naar Denemarken. Ze volgde een juristenopleiding en begon haar eigen kantoor waar ze zich liet inhuren door verschillende leden van de Hells Angels, Bandidos en Satudarah. Ze gaf daarbij onder andere adviezen over witwassen, belastingontduiking en fraude. Daarnaast fungeerde ze als schakel tussen de onder- en bovenwereld. Ook gevestigde advocaten en ondernemers maakten gebruik van haar diensten.

Sabbatical

De true crime-serie toont hoe onder- en bovenwereld zelfs in een van de minst corrupte landen ter wereld met elkaar verbonden zijn. Naar eigen zeggen wil Amira uit de wereld van adviseur voor criminelen stappen. Na een korte sabbatical pakt ze haar oude werk weer op en samen met filmmaker Mads Brügger en een team onderzoeksjournalisten richt ze haar oude kantoor opnieuw in, ditmaal met opnameapparatuur en verborgen camera’s.

Schimmige deals

Zes maanden lang vormt dit kantoor een ontmoetingsplek voor criminelen, zakenlieden en advocaten. De serie onthult schokkende misdaden, laat zien hoe boven‑ en onderwereld met elkaar vervlochten zijn en doorbreekt de mythe van een corruptievrij Denemarken. Een team van journalisten kijkt ondertussen vanuit een controlekamer mee hoe Amira vervolgens criminelen, zwendelaars en corrupte advocaten ontvangt en schimmige deals met hen opzet.

De afspraak voor de documentaire en verborgen opnameapparatuur in haar kantoor zijn duidelijk: Amira mag zich niet schuldig maken aan strafbare feiten.

Bandidos-leden

Eén van de vaste cliënten van “De Zwarte Zwaan” is de van origine Pakistaanse crimineel Fasar Abrar Raja van motorbende Bandidos. Hij is actief binnen de illegale handel in verontreinigde grond en blijkt gaandeweg bij nog zwaardere misdrijven als moord betrokken te zijn. Hij praat met haar over slachtoffers die hij in een ruimte zou hebben gemarteld en naar boven getakeld zou hebben.

Naast de zeer onberekenbare Fasar schuift ook geregeld Jimmy Skjoldborg aan, een biker (‘Nomad’), die behoort tot de leiding van de Bandidos. Hij heeft naar eigen zeggen geen strafblad omdat de autoriteiten er nooit in zijn geslaagd om voldoende bewijs tegen hem te verzamelen. Skjoldborg draagt een ‘expect no mercy’-badge. Volgens de politie is dat een teken dat hij in naam van de club geweld heeft gebruikt.

Wittenboordencrimineel

Bij het gezelschap voegt zich ook regelmatig een typische wittenboordencrimineel, de wat bekakte jongeman Martin Malm Hansen, die een complex systeem met valse facturen heeft opgezet om crimineel geld wit te wassen. Hij krijgt echter al snel serieuze betalingsproblemen als de bank verdachte transacties ontdekt en zijn rekening bevriest. De zeer sluwe en manipulatieve bedrijfsjuriste Amira Smajic weet hem al snel over te halen om al zijn facturen en administratie in dozen bij haar op kantoor te zetten. Zo luist ze deze miljoenenfraudeur er in met letterlijk dozen vol bewijsmateriaal.

De kijker vraagt zich ondertussen af wat Amira bezielt om als politie-informant haar veiligheid op het spel te zetten. Wat wil ze nu precies bereiken met haar dubbelrol naast alleen het ontvangen van geld als politiemol?

Ophef

De documentaireserie uit 2024 veroorzaakte veel ophef in Denemarken en zelfs premier Mette Fredriksen voelde zich genoodzaakt te reageren. ‘Het is begrijpelijk dat de serie veel mensen heeft gechoqueerd,’ schreef ze op sociale media. ‘Ik kijk hiernaar met de grootst mogelijke ernst.’

Veroordeling

In januari 2025 werd de onverschrokken Amira Smajic in Denemarken schuldig bevonden aan fraude en poging tot fraude van 1,8 miljoen Deense kronen. De misdrijven vonden plaats in de periode 2016 tot 2021. Door de rechtbank van Odense werd ze veroordeeld tot drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 15 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast is Smajic tot nader order het recht ontzegd om juridisch advies te geven. Amira woonde de rechtszaak om veiligheidsredenen via een videoverbinding bij.



Advocaat van de onderwereld is tot en met 27 januari elke dinsdagavond te zien bij NPO2. Online zijn de afleveringen hier te bekijken.