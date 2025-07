‘Deense groep smokkelde cocaïne in zeilboten naar Europa’ (VIDEO)

Reisbewegingen Het onderzoek begon al in maart 2024, maar lag langere tijd stil.

De recherche kreeg een groep verdachten in Torremolinos en Denemarken die over meerdere zeiljachten leek te beschikken, in Spanje, Portugal en in het Franse Cap d’Agde. De politie hield de hoofdverdachten en hun reisbewegingen in de gaten reisden regelmatig van Torremolinos naar Portimão om voorbereidingen en technische controles uit te voeren aan boord. De gedachte was dat een Portugese boot uit Portimão naar Zuid-Amerika zou vertrekken om cocaïne op te halen.

Die boot werd gevolgd van Tanger naar Cádiz en weer terug naar Portimão. Daarna kwam het onderzoek stil te liggen, omdat er niks meer leek te gebeuren.

Arrecife

Begin 2025 kwam er echter weer beweging in het netwerk. Enkele verdachten keerden terug naar Spanje en Portimão om het zeiljacht opnieuw vaarklaar te maken. Tijdens een tussenstop in de haven van Arrecife op de Canarische Eilanden voegden de andere leden, waaronder die uit Torremolinos, zich bij de bemanning om de laatste voorbereidingen voor de trans-Atlantische overtocht te treffen.

Trinidad

De politie zegt dat de verdachten nauwe banden onderhielden met Zuid-Amerikaanse drugskartels in onder meer Colombia, Brazilië en de Dominicaanse Republiek.

Toen het zeiljacht enige tijd in een dok in Chaguaramas (Trinidad en Tobago) lag, is er cocaïne aan boord gebracht voor de terugreis naar Europa.

Azoren

Op 14 juni werd het schip gelokaliseerd door de Portugese marine nabij de Azoren. Bij de daaropvolgende actie werd 1.680 kilo cocaïne onderschept en werden de drie opvarenden gearresteerd.

Later werd nog een vierde lid van de organisatie opgepakt in Spanje. Bij huiszoekingen in Torremolinos werd meer dan 63.000 euro in contanten gevonden, evenals computers, communicatiemiddelen en relevante documenten. Tegen een vijfde verdachte, die nog voortvluchtig is, is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.