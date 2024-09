29 september 2024

‘Delano B. vast, verdacht van verdwijning drugshandelaren’

De Amsterdamse crimineel Delano Eddy B. zit in Suriname al drie maanden vast, in verband met de verdwijning van twee drugshandelaren. De Surinaamse autoriteiten vermoeden dat de onderschepping van 1400 kilo cocaïne de reden is. Dit meldt Het Parool dit weekeinde.