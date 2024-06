Delftenaar ernstig gewond na schietpartij

Connect on Linked in

Bij een schietpartij zaterdagavond in Delft is een 20-jarige man ernstig gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Bij de jacht op hen heeft een politieagent een schot gelost.

Geschoten

Het slachtoffer belde rond 23.00 zelf de hulpdiensten, om te melden dat er op hem geschoten was en dat hij gewond was. Agenten troffen de man aan op het Poptahof Noord in Delft. Ambulancepersoneel bracht het ernstig gewonde slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis. Het was een tijd onduidelijk wat de locatie was van de schietpartij. Dit bleek later op de hoek van de Papsouwselaan en de Westlandseweg te zijn geweest.

Signalement

Agenten zochten daarop naar een verdachte, waarvan een signalement bekend was. Toen zij twee mannen zagen lopen waarvan er eentje voldeed aan dit signalement, wilden zij hen aanhouden. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen bij de mannen trokken agenten hun wapens en is er op de Professor Telderslaan door een agent een schot gelost. Daarbij raakte niemand gewond.

Verhoor

Beide verdachten, een 28-jarige Delftenaar en een 56-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats, zijn voor verhoor ingesloten. Hun rol bij het incident wordt onderzocht, laat de politie zondag in een bericht weten. Tijdens hun vlucht bleken zij in ieder geval een hoeveelheid verdovende middelen te hebben weggegooid. Die is voor onderzoek in beslag genomen.