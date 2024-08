Connect on Linked in

In Den Haag is dinsdagavond op straat een man met een schotwond gevonden. De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zegt dat er rond 22.40 een melding binnenkwam over een gewonde man op straat op de Loevesteinlaan, bij het Zuiderpark.

In de omgeving van het slachtoffer is waarschijnlijk een vuurwapen gevonden. Of dat inderdaad een vuurwapen is en wie het heeft gebruikt is nog in onderzoek.