‘Dennis G. werkte in de Dominicaanse Republiek aan een dierentuin’

Connect on Linked in

Dennis G. werkte in zijn haciënda in de Dominicaanse Republiek aan een soort dierentuin waarin hij zeldzame diersoorten verzamelde, zo blijkt uit een uitvoerig portret dat het Algemeen Dagblad zaterdag over hem publiceert. G. is 49 jaar maar toch al een oudgediende in de drugswereld.

Vista

Hij groeide op in de buurt van Nieuwegein waar hij al vroeg de iets jongere Ridouan Taghi (46) heeft leren kennen. Dennis G., alias “Rasta” zette een platenlabel op en werkte als impresario voor lokale artiesten voor wie hij optredens en contracten regelde.

In 2010 raakte hij verzeild in het internationale cocaïne-onderzoek “Vista” tegen IJmuidenaar Freek de K.. De politie arresteerde hem na de vondst van grote hoeveelheden cash. Dat Vista onderzoek draaide om internationaal vervoer van cocaïne naar onder meer Polen, waarbij de Drug Enforcement Administration (DEA) een informant inzette.

G. emigreert 2013 naar de Dominicaanse Republiek. In de Vista-zaak krijgt hij alleen een veroordeling voor witwassen.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat G. in de Dominicaanse Republiek in de drugs is gestapt, vele contacten opbouwde en daarmee ook andere Nederlandse criminelen van dienst was. Ridouan Taghi was volgens justitie er eentje van, Taghi was tenslotte een jeugdvriend van G..

‘Fucking war’

Het lijkt erop dat de twee door hun jarenlange band werderzijds vertrouwen hebben ontwikkeld, een zeldzaamheid in de drugswereld.

Uit onderlinge berichten zou bnlijken dat G. Taghi advideerde toen die in 2014 in conflict was gekomen met Samir “Scarface” B.. Toen Taghi het na de dood van B. gemunt had op diens oudere broer Karim zag G. geweld niet zitten. Hij was meer voor rust en geld verdienen: ‘Pfffffffffffff. Geef je me eens hoop dat we wat gaan terugpakken ga je weer blood and faya doen. Laten we even wat doekoe pakken king’, appte hij naar Taghi.

Maar uiteindelijk legde hij zich neer bij Taghi’s besluit achter Karim en de zijnen aan te gaan: ‘Ok, dan gewoon fucking war king.’

Karim B. ontsnapte aan een liquidatie en ook aan de Spaanse justitie, hij is nu spoorloos.

“Rasta”

Dennis G. was in 2015 betrokken was bij twee transporten van cocaïne. Op 2 april 2015 vonden de Colombiaanse autoriteiten in de haven van Cartagena een partij van 985 kilo cocaïne. Eerder was in Barranquilla 522 kilo cocaïne onderschept.

De stempel van de gevonden blokken was “Rasta”, de bijnaam van Dennis G.. Beide transporten waren bestemd voor de Dominicaanse Republiek.

Bij G. in de Dominicaanse Republiek worden nog 11 kilo en 8 kilo cocaïne gevonden. Zijn Range Rover en Lamborghini worden in beslag genomen. Hij krijgt acht jaar cel. Vanaf 2019 is hij onder voorwaarden weer op vrije voeten.

Bolle Jos

De verdenking in de huidige zaak tegen Dennis G., waarvoor hij recent vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland werd uitgeleverd is opnieuw cocaïnehandel waarmee hij direct in 2019 begonnen zou zijn. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat hij samenwerkte met de (voortvluchtige) Bredanaar”Bolle Jos” Leijdekkers.

Het gaat om partijen cocaïne die in 2019 en 2020 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zouden zijn ingevoerd.

Landgoed

Toen G. in 2023 in de Dominicaanse Republiek werd gearresteerd woonde hij bij het plaatsje Monte Plata, op zo’n 50 kilometer van de hoofdstad Santo Domingo op een landgoed.

Er zijn zeven auto’s in beslag genomen, onder meer een Audi Q8 SUV die ruim 100.000 euro waard zou zijn.

Op het terrein trof de politie meer dan zestig soorten rashonden, een duizendtal geiten, en verder antilopen, papegaaien en kapucijnapen.

G.’s advocaat Nico Meiejring zegt in het Algemeen Dagblad dat er ‘een web van misverstanden rondom cliënt is opgetrokken dat inmiddels mythische proporties dreigt aan te nemen.’

Dit najaar gaat de strafzaak tegen Dennis G. lopen.

Zie ook:

“Nuto” en “Rasta” mogen aan Nederland worden uitgeleverd

‘Veroordeelde Nederlander uitgeleverd door Dominicaanse Republiek’

‘Liquidatieslachtoffer neef van NLS-verdachte’

Beelden arrestatie Nederlanders in Dominicaanse Republiek (VIDEO)