Derde arrestatie in onderzoek explosies Pizzabakkers

Beeld: politie na de vondst van een explosief (foto: Mizzle Media)

De man werd maandagochtend vroeg in een woning in Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid van een explosie bij delicatessenwinkel Sagra aan de Plantage Kerklaan. Ondanks dat deze zaak geen onderdeel is van de Pizzabakkers-keten is de aanslag op deze winkel wel meegenomen in het onderzoek omdat de recherche vermoedt dat er een verband is met de andere explosies. Het onderzoek is in volle gang, toekomstige aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De recherche heeft eerder op 3 september een 14-jarige verdachte aangehouden en op 18 november van dit jaar een 17-jarige verdachte.

