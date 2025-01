Derde explosie in drie dagen in straat Almere

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht..

Op 8 januari was het ook raak bij de woning die gisteravond getroffen is. Een dag eerder, op 7 januari, vond er een explosie plaats naast de woning waar gisteren een explosie was. Het ging toen om een vergissing waarbij de bewoner licht gewond raakte.

Gesloten

De woning die gisteren weer doelwit was is op last van de burgemeester gesloten. De bewoners hadden na de eerdere explosies al elders onderdak gevonden en hebben na het incident van gisteren opnieuw elders onderdak gevonden.

Munitie

De recherche heeft alle explosies in onderzoek. Op 6 januari werd in dit onderzoek al een verdachte aangehouden. Ook werd die dag munitie gevonden en in beslaggenomen.



Over een motief voor de explosies is nog niets bekend.



De politie is op zoek naar getuigen en mensen die in het bezit zijn van deurbelcamerabeelden en/of dashcambeelden.