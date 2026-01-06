‘Derde jongen ontkwam aan dodelijke schietpartij’

De drie jongens verbleven in een opvanglocatie voor asielzoekers in de hoofdstad, maar het slachtoffer van 16 jaar zou officieel in een opvangcentrum in Delft zijn ingeschreven.

Over de derde jongen of over zijn identiteit wil de politie alleen kwijt dat hij getuige is in de zaak.

De politie zegt dat alle scenario’s nog in onderzoek zijn. Het Parool meldde eerder op basis van anonieme bronnen dat er mogelijk een breder conflict speelt tussen jongeren uit Syrië en uit Zuid-Amerika. Dat hebben betrokken instanties niet bevestigd.