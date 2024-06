Derde verdachte (18) opgepakt voor dodelijke schietpartij IJmuiden

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in IJmuiden op 13 februari. Het gaat om een 18-jarige IJmuidenaar, verblijvend in Hoofddorp. Hij zit voorlopig vast.

Een eerdere verdachte is op 25 maart 2024 aangehouden en zit nog in voorlopige hechtenis.

Op de bewuste dinsdagavond werd aan de Kromme Mijdrechtstraat de 26-jarige veroordeelde crimineel Eric Sezika uit Velzen doodgeschoten. Een 23-jarige man uit Velsen die verdacht is van betrokkenheid bij het incident, meldde zich later die avond op het politiebureau. Ook deze verdachte zit nog steeds vast.

Vijf jaar cel

Eric Sezika werd in 2020 veroordeeld tot vijf jaar celstraf, onder meer vanwege een drive-by shooting in IJmuiden. In december 2022 kwam hij vervroegd vrij. De in Congo geboren Sezika had een fors strafblad. Hij werd eerder veroordeeld voor drugs- en geweldszaken.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten over het schietincident en de toedracht ervan.

Veiligheidsrisicogebied

Vanaf 22 januari tot en met 1 augustus 2024 is een groot deel van IJmuiden door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dat soort gebieden is extra (camera)toezicht en de politie heeft er extra bevoegdheden.