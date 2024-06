Derde verdachte (32) aangehouden voor zware explosie in Amsterdam-Oost

Print This Post

De politie heeft op maandag 17 juni een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar een zware explosie, op 5 oktober 2023 aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost. Het betreft een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eerder werden al een 30-jarige Rotterdammer en een 33-jarige Belg aangehouden.

Ravage

De explosie vond rond 00.45 ’s nachts plaats in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat en richtte een grote ravage aan. Ramen van diverse woningen waren kapot, de deur van het portiek was eruit geblazen en auto’s die in de buurt stonden geparkeerd, waren flink beschadigd.

40 maanden cel

De politie startte direct na de explosie een onderzoek waarbij een maand later een eerste verdachte werd aangehouden, een 30-jarige Rotterdammer. Hij werd op 22 februari dit jaar veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf voor de explosie aan de Derde Oosterparkstraat.

Belg

Na intensief onderzoek naar zijn handlangers wist de recherche eerder deze maand al een tweede verdachte aan te houden, een 33-jarige man uit België. Hij wordt ervan verdacht een aansturende rol te hebben gehad bij de explosie en zit sindsdien vast.

Langer vast

Vorige week maandag heeft de recherche een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt ervan verdacht het explosief aan de uitvoerder van de explosie te hebben verstrekt. Hij is afgelopen donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij zeker twee weken langer vast blijft zitten.