Dertien arrestaties in onderzoek naar vuurwapens

Bedreigingen

Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie startte eind oktober, naar aanleiding van een groep jongeren die zich schuldig zou maken aan bedreigingen, zowel on- als offline. Via beeld maar ook via muziek werden dreigementen geuit. Hierbij waren regelmatig (nep)vuurwapens te zien, meldt de politie.