Dertig maanden cel voor veelzijdige oplichtster

De rechtbank Den Haag heeft Riena D. uit Nootdorp veroordeeld tot een celstraf op van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ze was in acht gevallen heel creatief in het oplichten van mensen, voor grote bedragen.

Schuldig

Bij één slachtoffer deed Riena D. zich bijvoorbeeld voor als gecertificeerd makelaar, schrijft het AD. Zo hielp D. hem bij de aankoop van een bedrijfspand in Vlaardingen. Op haar aanwijzing maakte de man een waarborgsom van 57.800 euro over aan een notaris in Rijswijk. Later bleek dat het geld niet bij het notariaat terechtkwam, maar op een rekening van één van haar bedrijven.

Bij een andere gedupeerde deed D. zich voor als financieel expert en zorgverlener. Ze beweerde dat hij door een nieuwe wet zijn krediet voor 2200 euro via haar kon afkopen. Zo kon de Turkse man tóch in aanmerking komen voor een hypotheek, hield D. hem voor. Na de aanbetaling zette de man de automatische incasso stop en betaalde hij zijn aflossingen maanden niet.

Toen de betalingsherinneringen bij hem binnen druppelden, zou D. hebben beweerd dat de kredietverstrekker door corona de afkoop nog niet had verwerkt. Zijn schuld is inmiddels opgelopen tot 15.000 euro, waardoor hij onder financieel toezicht is komen te staan. Een hypotheek heeft hij ook niet gekregen, aldus de krant.

Oplichting

De rechtbank deed vrijdag uitspraak in de zaak. Ze vindt bewezen dat de 41-jarige Riena D. zich uitgaf voor een succesvol en welvarend makelaar, zakenvrouw, financieel expert of adviseur. ‘Zij deed in veel gevallen voorkomen dat zij met haar kennis en (zakelijke) contacten schulden kon afkopen tegen een fractie van de schuld of zakelijke transacties met potentieel grote winsten kon doen.’

Met dit verhaal benaderde zij haar potentiële slachtoffers en wekte zo de schijn dat zij groot financieel voordeel voor de slachtoffers kon verkrijgen, luidt het in de uitspraak van de rechter. ‘De verdachte heeft onder valse voorwendselen en door valse beloftes het vertrouwen van haar potentiële slachtoffers gewonnen en behouden. De slachtoffers overhandigden verschillende geldbedragen aan de verdachte of maakten dit via de bank over.’

Dat gebeurde in een periode van november 2018 tot november 2021.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat de verdachte door ‘haar laakbare en respectloze handelswijze’ de betrokken slachtoffers voor een groot geldbedrag heeft gedupeerd en bij hen ‘gevoelens van schaamte en stress’ heeft veroorzaakt. ‘De feiten zijn extra kwalijk, nu een groot deel van de slachtoffers financiële problemen had en juist daarom hulp zocht bij de verdachte. Hiermee heeft de verdachte op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van hun zwakke positie.’

Door het handelen van de verdachte zijn sommige slachtoffers dieper in de financiële problemen geraakt: ‘De verdachte had alleen oog voor haar eigen financieel gewin, zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen voor de slachtoffers.’

Straf

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte geen enkele verklaring heeft willen afleggen over de feiten waarvan ze werd beschuldigd: ‘Ze stelt juist zelf het slachtoffer te zijn door het handelen van anderen, maar dat is niet gebleken. De verdachte heeft geen verantwoordelijkheid voor haar daden genomen. Bij de rechtbank is tijdens de zitting het beeld ontstaan dat de verdachte misleiding en bedrog op een vanzelfsprekende, welhaast natuurlijke wijze inzet.’

Toen de rechter haar vroeg met welke inkomsten ze nu in het levensonderhoud voor haar en haar kinderen kon voorzien, beweerde D. dat ze maandelijks 15.000 euro aan inkomsten uit beleggingen op haar rekening kreeg. ‘Ik heb mede door een groot bedrag dat ik als slachtoffer van de toeslagenaffaire binnen heb gekregen 80.000 euro in aandelen van Apple en vastgoed geïnvesteerd’, zei D. Ook die bewering blijkt toch niet te kloppen, concludeert de rechter.

Voordeel

In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat de strafzaak langer op zich heeft laten wachten dan de redelijke termijn voorschrijft. De rechtbank vindt daarom een celstraf van dertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, passend.

Daarnaast moet de verdachte schadevergoedingen betalen aan tien slachtoffers, van in totaal bijna 300.000 euro.