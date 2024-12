Dertigers vast voor bezit 336 lachgascilinders in Amersfoort

Kort daarvoor kwam bij de politie een anonieme tip binnen dat er op dat moment een grote hoeveelheid lachgascilinders uitgeladen werd op het Ariaplein. De aangehouden mannen zijn 30, 33 en 38 jaar oud en zitten op dit moment nog vast, meldt de politie woensdag.

Verbod

Het is in Nederland sinds 1 januari 2023 verboden om lachgas voor recreatief gebruik te vervoeren, te verkopen of in bezit te hebben. Naast dat het schadelijk is voor de gezondheid, levert lachgas ook gevaarlijke situaties op in het verkeer.