17 september 2024

“Diddy” Combs gearresteerd in New York voor seksueel geweld (VIDEO)

Hiphopmagnaat Sean “Diddy” Combs is gearresteerd in New York op basis van niet nader gespecificeerde federale aanklachten, zo hebben federale autoriteiten aan verschillende media verteld. De arrestatie in Manhattan volgt op invallen in twee van zijn eigendommen in Los Angeles en Miami in maart als onderdeel van een ‘lopend onderzoek’ naar seksueel misbruik.