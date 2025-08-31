‘Die speler was een leipe mongool’ | OM eist vier jaar cel tegen geweldsmakelaar

Garnalen Hij regelde de ‘garnalen’ of ‘spelers’ die aanslagen moesten uitvoeren. Elian van der S. was pas 19 toen hij minderjarige jongens ronselde om aanslagen met illegaal vuurwerk uit te voeren. Bij een van de aanslagen was de schade zo groot, dat bewoners uit hun verdieping getakeld moesten worden, bericht Het Parool zaterdag.

Geript

Het heeft allemaal te maken met een conflict in de Amsterdamse onderwereld, aldus de krant. De eerder voor grootschalige drugshandel veroordeelde Dianco Soerel, neef van de voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Dino Soerel, werd er samen met een vriend van beschuldigd dat hij ruim honderd kilo cocaïne had ‘geript’.

Soerel zei op 26 januari van dit jaar tijdens het uitlaten van zijn hond te zijn bedreigd met een vuurwapen. Een dag later volgt een flinke explosie, bij een huis dat is te linken aan het conflict. Diezelfde dag wordt een kogelbrief bij het huis van Soerels moeder in Amsterdam-Zuid opgehangen. In de envelop zat een tekst: ‘Dianco binnen 24 uur contact via de app opnemen.

Elian van de S. gaf toe dat hij de tekst had geschreven, en de zogenaamde ‘garnaal’ die de brief bevestigde, had gebracht en opgehaald. Zijn vingerafdrukken zaten op de enveloppe.

In de nacht van 28 op 29 november volgde een volgende explosie, bij het huis van een compagnon van Soerel, aan de Karel Doormanstraat in Bos en Lommer. De schade daarvan was gering. Daarop werd een nieuwe aanslag gearrangeerd. De opdrachtgevers waren inmiddels boos. Er volgden nog twee aanslagen.

Schieten

Elian van der S. was geweldsmakelaar voor meer van dit soort opdrachten, waaronder de bomaanslagen, mensen in elkaar ‘laten timmeren’, het schieten in een been, inbraken en de overval op een juwelier.

Elian liet de rechter weten dat hij spijt had, en hoopte het ooit goed te kunnen maken met zijn ouders.



Wie is Dianco Soerel?

Dianco Soerel is de zoon van Orminda Soerel, de zus van Dino. Dianco’s oom Dino werd op 29 juni 2017 tot levenslang veroordeeld in het Passage-proces voor het ‘opzettelijk uitlokken’ van de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl, in 2005 en 2006. Justitie en het gerechtshof gingen ervan uit dat hij in een “driemanschap” met Willem Holleeder en Stanley Hillis de top van de criminele organisatie vormde die onderwereldmoorden liet plegen.