Dinsdagnacht: explosies in vier steden

Connect on Linked in

In de nacht van maandag op dinsdag zijn in vier steden door de politie explosies gemeld. Er zijn geen gewonden gevallen en geen aanhoudingen verricht.

(Beeld MediaTV: politie bij een restaurant aan de Goudsesingel in Rotterdam)

Na middernacht

In Utrecht is bij een woning op de Waalstraat een explosief afgegaan, waardoor brand ontstond. Er vielen geen gewonden.

De explosie gebeurde net na middernacht. Door het afgaan van het explosief ontstond er brand bij de voordeur van de woning, die door de bewoner van de woning is geblust.

Oss

Bij een woning aan de Karel de Stoutestraat in Oss is volgens de politie op maandagavond kort voor middernacht een voordeur uit zijn voegen geblazen. Daarna woedde een felle brand in de hal van de woning. Omwonenden, en later de brandweer, hebben die brand geblust.

De schade aan de woning is volgens de politie groot. De bewoners waren op het moment van de explosie niet thuis.

Rotterdam

In de regio Rotterdam waren er in de nacht van maandag op dinsdag twee explosies. De eerste werd tegen 02.20 gemeld, in Spijkenisse aan Joris van Bodegomlaan. Hierbij raakten een voordeur en een auto beschadigd, maar er raakte niemand gewond.

Aan de Goudsesingel in het centrum van Rotterdam heeft rond 02.30 een explosie plaatsgevonden. Ook daar ontstond een brand. Doelwit was een horecapand.