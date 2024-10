‘Directeur gevangenis stuurde boek Mohammed Bouyeri naar ministers’

Bouyeri wilde zijn religieuze document The devil’s delusion of Dawkins’ illogical conclusion in 2018 opsturen naar een aantal (toenmalige) ministers en parlementsleden, waaronder Ferd Grapperhaus, Farid Azarkan, Thierry Baudet en Kees van der Staaij. Op dat moment gingen alle alarmbellen af.

Diepste geheim

De directeur Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) besloot vervolgens om het document in het diepste geheim en per koerier persoonlijk te laten bezorgen bij de geadresseerde politici in Den Haag. Voornamelijk om te voorkomen dat het boek terecht zou komen bij derden, zoals journalisten.

Het boek op die manier verspreiden was een onverstandige keuze, zegt VVD-kamerlid Ulysse Ellian. ‘Mohammed Bouyeri wordt gezien als een wereldwijde inspiratiebron voor jihadisten en radicale moslims. Je moet dus heel erg voorzichtig zijn met het toestaan van dit soort geschriften. Dus ik vind dit wel heel opmerkelijk.’

‘Niet bedreigend’

Het boek van 139 pagina’s is wel eerst onderzocht voordat het verstuurd is naar de politici. Daaruit zou blijken dat het geen dreigementen of radicale teksten bevat. Het boek, dat in het bezit is van EenVandaag, is gelezen door terrorisme-onderzoeker Bart Schuurman. Hij zegt in een reactie dat het boek niet bedreigend is, maar wel zeer gericht is op zendings- en overtuigingsdrang. Schuurman: ‘Wat opvalt is dat Bouyeri nog steeds ontzettend gericht is op zendingsdrang en anderen wil overtuigen van zijn gelijk qua interpretatie van het geloof. Er zitten geen opruiende boodschappen in die oproepen tot geweld. En hoe erg we het het ook oneens kunnen zijn met iemand als Bouyeri, die natuurlijk vreselijke dingen heeft gedaan: het blijft wel iemand met het recht om te corresponderen.’

Ophef

Mohammed Bouyeri is in 2021 overgeplaatst van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught naar de terroristenafdeling van PI De Schie in Rotterdam. In 2022 ontstond een storm aan protest en bezorgdheid bij de politiek toen bleek dat Ridouan Taghi en Mohammed Bouyeri elkaar brieven schreven. De bezorging van een aantal van die brieven werd overigens geweigerd omdat de gevangenisdirecteur ze als een veiligheidsrisico bestempelde. Eerder publiceerde Crimesite de inhoud van brieven tussen Taghi en Bouyeri, die wel konden worden uitgewisseld.