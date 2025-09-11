Dna-match leidt naar arrestatie man (61) in 21 jaar oude verkrachtingszaak

Het onderzoeksteam stelde sporen veilig en riep de hulp in van onder andere Opsporing Verzocht op 13 september 2004. In deze uitzending werd een compositiefoto getoond, maar dat leverde geen resultaat op. Tot afgelopen maandag 8 september.



Sinds twee jaar werkt het Cold Case Team zeer nauw samen met rechercheurs van Team Zeden om de meest zwaarwichtige en onopgeloste zedenmisdrijven opnieuw tegen het licht te houden. Zo ook in deze zaak.

Aanvullend dna-onderzoek

Dankzij een dna-verwantschapsonderzoek door het NFI kwam een man in beeld die als verdachte werd aangemerkt. Na zijn aanhouding is aanvullend dna-onderzoek gedaan. Dat resulteerde in een match met de sporen die in 2004 zijn veiliggesteld. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en besloten is dat het voorarrest met veertien dagen wordt verlengd.

Slachtoffer inmiddels overleden

De politie meldt dat een zedenzaak enorm ingrijpend en impactvol is. Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om ook verdachten van dit soort misdrijven te verhoren. Zij zijn zich ook zeer bewust van de impact. Een van de rechercheurs over het onderzoek: ‘Het moet afschuwelijk zijn geweest voor het slachtoffer. We hebben alles uit de kast gehaald om alsnog tot een verdachte te komen. We hebben haar helaas niet persoonlijk kunnen informeren. Het slachtoffer is enige tijd geleden overleden, maar natuurlijk hebben we wel haar familie over deze doorbraak op de hoogte gesteld.’