Dna van meer dan 400.000 personen in landelijke dna-databank

door Joost van der Wegen

Vergeleken

Dit laat het NFI woensdag weten. Naast de cijfers over de dna-databank, wijst ze ook op het feit dat deze data op Europees niveau worden uitgewisseld. Nieuwe dna-profielen van sporen en van personen worden elke nacht vergeleken met alle andere aangesloten DNA-databanken in Europa. Voor opname van dna van personen, moeten zij veroordeeld zijn voor een delict waarop vier jaar gevangenisstraf staat of meer.

Doel

Een woordvoerder van het NFI legt uit hoe de werking van de databank formeel is vastgelegd: ‘In onze wet staat dat er een dna-databank is die tot doel heeft het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit van een lijk te bevorderen. Door nu zoveel personen en sporen in onze databank te hebben, kunnen we samen met politie en OM nóg beter misdaad bestrijden. Niet alleen in Nederland en de overzeese rijksdelen, maar ook in Europa.’

DNA speelde volgens het NFI een belangrijke rol in de Puttense moordzaak, de moord op het Rozenmeisje, de zaak van Marianne Vaatstra en de ramp met vlucht MH17. Het NFI vermeldt in haar bericht niet in hoeveel zaken dna uiteindelijk tot een veroordeling leidde.

Dieptepunt

Een dieptepunt in het dna-onderzoek vond in 2000 plaats in de Schiedammer parkmoord, toen justitie dna-gegevens die de veroordeelde moordenaar van Nienke Kleiss later zou vrijpleiten, achterhield.

Voor de verantwoordelijke officieren van justitie waren er toen geen consequenties. Klokkenluiders Dick Gosewehr, een politierechercheur, en de politiepsycholoog Harrie Timmerman, verloren wel hun functies. Zij brachten in het nieuws naar voren, dat er bij cursussen van het NFI al werd betoogd dat Kees Borsboom nooit de dader kon zijn. Borsboom zit al meer dan vier jaar vast, als in 2004 de echte dader, Wik H., de moord bekend. Pas dan komt hij op vrije voeten.