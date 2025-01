15 januari 2025

Dna verdachte plofkraken op veiligheidsbril

In Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie woensdag zes jaar celstraf geëist tegen een 20-jarige jongen die wordt verdacht van twee plofkraken en motordiefstallen. De Amsterdammer was volgens het OM betrokken bij plofkraken in Amsterdam en Amstelveen (foto) in december 2023.