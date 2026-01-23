Dode (16) na schietpartij in Den Hoorn, man (18) aangehouden

Het geweldsincident vond rond 21.40 plaats aan de Spoorplaats, in een parkje vlak bij het sportpark van Den Hoorn, waar op dat moment veel mensen aan het sporten waren. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde jongen aan. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Meerdere daders

Volgens lokale fotojournalisten zouden er meerdere daders bij de schietpartij betrokken zijn. Ze zouden op een scooter zijn gevlucht.

Om 03.20 vannacht hielden agenten een 18-jarige jongen uit Rijswijk aan. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het geweldsincident.

De recherche is een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart, hierbij wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar het incident. De recherche zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.