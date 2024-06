Dode (24) bij nachtelijke schietpartij in Amsterdam-Oost (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Amsterdam-Oost is in de nacht van zaterdag op zondag een man om het leven gekomen. De politie meldt dinsdag dat het gaat om een 24-jarige man die niet uit Nederland komt, maar hier wel al geruime tijd woonde. Er is nog geen verdachte aangehouden. Ook is over de toedracht nog niets bekend.

Beeld: de plaats delict van de schietpartij in Amsterdam vannacht (foto Mizzle Media – Michel van Bergen)

Schietpartij

Rond 02.30 vond een schietpartij plaats aan de Westelijke Merwedekanaaldijk, onder de Amsterdamsebrug, aan de Zuiderzeeweg. Meerdere hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Rotterdam, kwamen ter plaatse om hulp te bieden aan het zwaargewonde slachtoffer. De traumahelikopter landde op de naastgelegen dijk. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden.

Verdachte voortvluchtig

Lange tijd heeft in de omgeving een politiehelikopter gevlogen en in de omgeving waren meerdere agenten in kogelwerende vesten te zien. Er is nog niemand aangehouden.

Meerdere scenario’s

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de schietpartij en de toedracht. Inmiddels heeft TGO de identiteit van het slachtoffer weten vast te stellen. Het gaat om een 24-jarige man die niet uit Nederland komt, maar hier wel al geruime tijd woonde. Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s en is op zoek naar getuigen.

De schietpartij vond plaats onder de Amsterdamsebrug, bij skatepark en graffitispot Flevopark Vert Ramp.