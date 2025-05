Dode bij schietpartij bij B&B in Wanroij, ook vrouw zwaargewond

(Beeld: SK-Media)

De schietpartij vond rond 09.00 plaats bij Bed & Breakfast de Lamperse Hei van Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie zegt momenteel alle scenario’s open te houden. De plaats delict is afgezet, de politie en forensische opsporing doen (sporen)onderzoek.

Volgens een bron van Crimesite is de vrouw op wie geschoten is enkele maanden geleden in een studio getrokken van de B&B nadat het uit was met haar vriend. De vrouw zou daarna een nieuwe vriend hebben gekregen die haar regelmatig bezocht in de B&B.

De ex-vriend zou haar vanochtend hebben beschoten en daarna zichzelf om het leven hebben gebracht. Hij zou ernstig ziek zijn geweest.

In de B&B zouden veel Polen wonen.

Eerder geweldsincident

Het is de tweede keer in twee weken tijd dat in het Noord-Brabantse dorp iemand om het leven komt door geweld. Op 20 april werd in een woning aan de Molenstraat in Wanroij een overleden vrouw aangetroffen. Het slachtoffer was de 46-jarige bewoonster. De vrouw was door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen door haar minderjarige zoon, die bij zijn moeder woonde.



In de Gelderse plaats Duiven werd even later de ex-partner van de vrouw aangehouden als verdachte, de 47-jarige Marcel G. uit Wanroij. De man en de vrouw hadden voorheen een verhuurbedrijf samen. Volgens bronnen van Crimesite kwam de 46-jarige vrouw door meerdere messteken om het leven.