Dode bij schietpartij in Oss (UPDATE1)

De politie is met meerdere eenheden aanwezig en doet onderzoek op de plaats delict. Ze meldt op X: ‘Op dit moment doen wij onderzoek naar de identiteit van de man als ook naar de feiten en omstandigheden van zijn overlijden. We houden rekening met diverse scenario’s. Forensische opsporing is op dit moment ter plaatse en doet onderzoek.’

Kelderboxen

De straat is afgezet met linten. Er zijn voor zover bekend nog geen arrestaties verricht.

Omroep Brabant schrijft dat de schietpartij gebeurde in kelderboxen onder een appartementencomplex. Er zijn meerdere schoten gelost. In een raam bij de kelderboxen zitten kogelgaten.

Eerdere dodelijke schietpartij

Op ongeveer 1 kilometer afstand van de Professor Regoutstraat vond op 14 april 2022 een dodelijke schietpartij plaats aan de Leeuwerikhof in Oss, waarbij Mohamed Ahmed (23) om het leven kwam.

Twee verdachten van die liquidatie kwamen in december 2024 op vrije voeten. Tegen de twee mannen, Egemin I. (25) en Anass B. (28), eiste het Openbaar Ministerie twee maanden geleden nog veertien jaar cel.



Tegen Egemin’s broer Efehan I. eiste het OM 20 jaar cel. De voortvluchtige Semih Z. (27), die door het OM als schutter wordt gezien, moet als het aan justitie ligt ook 20 jaar de cel in. Hij is sinds de moord spoorloos.

De rechtbank doet op 13 februari uitspraak in die zaak.