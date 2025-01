14 januari 2025

Dode bij steekpartij in Vorden, gewonde verdachte aangehouden

Bij een steekpartij aan de Larenseweg in het Gelderse dorp Vorden is dinsdagochtend een 38-jarige man uit Hengelo overleden. Een 46-jarige man uit Enschede is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Laatstgenoemde is aangehouden als verdachte en de politie onderzoekt zijn rol.