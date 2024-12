23 december 2024

Dode en gewonde bij schietpartij in Anderlecht

Bij een schietpartij in Anderlecht is zondagavond een dode en een gewonde gevallen. De schutter, die vermoedelijk bewapend was met een Kalasjnikov, nam enkele personen onder vuur die op een terras zaten. Het gaat mogelijk om een afrekening in het drugsmilieu.