Dode en gewonden bij politie-inval in Rotterdam

(Beeld: JBMedia)



De inval vond plaats in het kader van een Amsterdams onderzoek waarbij vorige week een 33-jarige overleden man werd aangetroffen in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in Amsterdam-Osdorp. De man bleek doodgeschoten te zijn. Mogelijk gaat het om een liquidatie.

Vuurgevecht

De inval in de woning aan de Speelmanstraat in Rotterdam vond vanmorgen vlak voor 05.00 plaats. In het pand waren meerdere personen aanwezig. Bij de inval zou op de politie zijn geschoten, waarna de politie terugschoot. Tijdens een vuurgevecht raakten drie personen gewond, waaronder een verdachte die dodelijk gewond raakte. De andere twee gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Eén van hen, een man, is eveneens verdachte in het Amsterdamse onderzoek. Een lid van het arrestatieteam werd geraakt door een kogel, maar bleef verder ongedeerd.

De forensische opsporing doet sporenonderzoek in het appartementencomplex. In het trappenhuis zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.