Dode en twee zwaargewonden bij schietpartij in Dronten (UPDATE)

Bij een schietpartij in Dronten zijn maandagmiddag een dode en twee zwaargewonden gevallen. Het dodelijke slachtoffer, een man, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er is een verdachte aangehouden.

De schietpartij op de Blaasbalg in Dronten vond rond 16.15 plaats voor een woning. De politie meldde al snel op X dat er twee gewonden waren gevallen. De omgeving werd direct afgezet en na onderzoek kwam er een verdachte in beeld. Deze werd kort na het incident aangehouden.

Wit laken

Buurtbewoners melden aan De Stentor dat er iemand overleden zou zijn. Onder een wit laken zou een lichaam liggen. De politie sprak maandagavond echter nog van drie zwaargewonden, maar meldde rond 22.00 dat één van de slachtoffers ter plaatse aan zijn verwondingen was overleden. De twee zwaargewonden liggen in het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekend. Volgens buurtbewoners zou er sprake zijn geweest van een burenruzie.

EOD

Tijdens het onderzoek kwamen er signalen dat er mogelijk sprake was van een explosief in de omgeving. Uit voorzorg kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse om dit uit te sluiten. Het onderzoek is afgerond. Het is nog niet bekend wat hier uit was gekomen.

Tegenover de plaats delict ligt een speeltuintje. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.