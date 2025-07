Dode en twee zwaargewonden in Venlo, mogelijk na ongeval in drugslab

Terughoudend De politie meldt vandaag dat afgelopen weekend drie mannen, waarvan twee minderjarig, gewond in het ziekenhuis zijn opgenomen. Eén van de minderjarige slachtoffers is dinsdag overleden. De politie doet onderzoek naar de aard en aanleiding van de omstandigheden hoe de mannen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen.

Omdat het volgens de politie nog altijd niet duidelijk is of er sprake is van een strafbaar feit, is de politie terughoudend met het delen van informatie. ‘De geruchten die rondgaan worden meegenomen in het onderzoek’, aldus de politie vrijdag in een persbericht.

Giftige stoffen

Volgens meerdere bronnen van De Limburger waren de drie slachtoffers afgelopen weekend betrokken bij een drugslab. De jongeren zouden bij de productie van synthetische drugs geen mondkapje hebben gedragen en daardoor giftige stoffen hebben ingeademd.

Coma

Ze zijn alle drie in kritieke toestand in het ziekenhuis in Venlo en Roermond opgenomen. Twee van hen lagen in coma. Eén van hen is dinsdag in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een leerling van College Den Hulster in Venlo. Hij zou dinsdag zijn diploma komen ophalen, omdat hij geslaagd was voor het vmbo-examen.

In memoriam

De school heeft op Instagram een in memoriam geplaatst. Directeur Annelies Moers zegt in dat bericht dat het verlies de school diep raakt en wenst de familie en nabestaanden veel sterkte toe.

De politie zoekt getuigen en mensen die meer weten over hoe de drie Venlose jongeren in het ziekenhuis zijn beland.