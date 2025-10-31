Dode man (54) aangetroffen in woning Leeuwarden, politie gaat uit van misdrijf





Bij de politie kwam een melding binnen dat de man al enkele dagen niet gezien was. Daarop is besloten naar de woning toe te gaan. Agenten die ter plaatse gingen, troffen in het appartementencomplex aan de Wismastate de overleden man aan.

Misdrijf

Hierop is ter plaatse direct een onderzoek gestart, onder meer door de Forensische Opsporing. Inmiddels staat volgens de politie vast dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Het rechercheteam onderzoekt de toedracht en wil weten wat er met name op maandag 27 oktober is gebeurd, en wie er in of rond de woning is geweest.

De politie: ‘We vragen nadrukkelijk aan mensen die maandagmiddag en -avond op de Wismastate en directe omgeving, en de route tussen de Wismastate en Winkelcentrum Camminghaburen zijn geweest. Heeft u daar iets opvallends gezien? Bijvoorbeeld personen die zich verdacht gedroegen of zich anders dan normaal ophielden in de buurt? Of een voertuig dat niet in de straat thuishoorde of opvallend parkeerde? Of andere ongewone situaties op die dag? Geef die informatie aan ons door.’



Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcambeelden.