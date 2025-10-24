24 oktober 2025

Dode man in gestolen Mazda: politie toont nieuwe beelden en doorzoekt woningen in Boxmeer (VIDEO)

De politie zegt op zoek te zijn naar aanvullende informatie over de twee mannen die op zaterdagavond 11 oktober zijn vastgelegd op camerabeelden op de Jeroen Boschstraat in Boxmeer. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het verplaatsen en achterlaten van het lichaam van de 39-jarige stratenmaker en duivenmelker Henk, in een gestolen auto. Het voertuig met het slachtoffer werd op maandagmiddag 13 oktober aangetroffen. Inmiddels heeft de politie ook bewegende beelden verspreid.