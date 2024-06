Dode man in volkstuincomplex, politie vermoedt link met drugslab in snackbar

Connect on Linked in

In een snackbar aan de Slaghekstraat in Rotterdam is vrijdagavond een drugslab aangetroffen. De politie vermoedt dat het stoffelijk overschot van een 55-jarige man dat zaterdag is gevonden in een volkstuincomplex verband houdt met het drugslab. Een 45-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab.

(Beeld: Media-TV)

Vrijdagavond iets voor middernacht ontstond een felle brand in een snackbar aan de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid. Nadat de brandweer de brand snel onder controle kreeg, werd in de kelder een drugslab aangetroffen. Op de locatie werd vermoedelijk heroïne verwerkt.

Volkstuincomplex

Zaterdagochtend werd bij een volkstuincomplex aan de Slinge het stoffelijk overschot van een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangetroffen. De politie vermoedt door de aard van het letsel en op basis van aangetroffen sporen dat die vondst verband houdt met de brand en het drugslab. Forensisch experts onderzoeken dit.

Een 45-jarige vrouw uit Rotterdam is zaterdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab.

Het onderzoek naar het ontstaan van de brand, het aantreffen van het drugslab en de vondst van de overleden man, is in volle gang, meldt de politie maandag.